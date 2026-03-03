Ravvedimento o adesione | la scelta che salva il tuo portafoglio

Nel dibattito fiscale, si confrontano due opzioni: ravvedimento operoso e adesione. La decisione tra queste due strade può influenzare significativamente il risultato economico di una controversia con l’Agenzia delle Entrate. La distinzione tra le due procedure è chiara e riguarda principalmente le modalità di regolarizzazione delle irregolarità fiscali. La scelta corretta può avere ripercussioni sui costi e sui tempi di risoluzione.

La scelta tra ravvedimento operoso e accertamento con adesione definisce l'esito economico di un contenzioso fiscale. Il Decreto Legislativo 87 del 2024 ha ridefinito le regole del gioco a partire dal 1° settembre di quell'anno, creando uno spartiacque netto tra le violazioni pre e post riforma. Il contribuente ha a disposizione trenta giorni dalla ricezione dello schema di atto dell'Agenzia delle Entrate per decidere quale strada intraprendere. Questa finestra temporale è critica: una scelta errata può comportare sanzioni aggiuntive ingenti. Il giornalista Pierpaolo Molinengo, esperto di fisco ed economia, evidenzia come le due opzioni rispondano a esigenze diverse.

Trenta giorni di tempo per prendere una decisione dal momento in cui arriva lo schema di atto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

