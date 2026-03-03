Ravenna fuori dai primi cento ospedali Ancisi LpRa | Siamo una sede legale svuotata di tutto

Ravenna non figura tra i primi cento ospedali nella classifica pubblicata da “Newsweek” sulle migliori strutture specializzate del 2026. Il rapporto, giunto alla sua ottava edizione, valuta circa 250 mila ospedali globalmente, selezionando le 250 eccellenze e offrendo anche classifiche specifiche per i principali Paesi. Ancisi, rappresentante di un’associazione locale, ha commentato che la sede di Ravenna risulta “svuotata di tutto”.

Il capogruppo attacca la centralizzazione dell'Ausl Romagna: "Mentre Forlì, Cesena e Rimini crescono nelle classifiche internazionali, il nostro nosocomio subisce un vistoso declassamento" Il settimanale internazionale “Newsweek” ha pubblicato, il 25 febbraio scorso, la “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, giunta all'ottavo anno, che classifica, tra circa 250 mila ospedali del mondo, i migliori 250, fornendo anche classifiche specifiche per ognuno dei 32 maggiori Paesi presi in esame. La selezione ha utilizzato molteplici criteri di comparabilità, tra cui la dimensione della popolazione, l’aspettativa di vita, il tenore di vita, la densità ospedaliera e la disponibilità di dati affidabili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Disagi per i residenti durante le partite del Ravenna": Ancisi (LpRa) prepara una mozioneRendere i provvedimenti per la sicurezza intorno allo stadio durante le partite di calcio del Ravenna in serie C meno impattanti sulla vita dei...

Ravenna Festival, Ancisi (LpRa): "Chi sono i direttori nel 2026? Serve trasparenza"I dubbi del consigliere d'opposizione: "Non c’è traccia di alcun contratto con Leonardi, né di proroga del contratto di Nicastro, scaduto il 31...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ravenna fuori

Discussioni sull' argomento Ospedale di Ravenna tra i peggiori in Italia nella classifica World’s Best Hospitals; Tonfo per la sanità ravennate: Santa Maria delle Croci fuori dalla classifica dei cento migliori ospedali d'Italia; Ravenna-Sorrento 3-0. La Consar mantiene il terzo posto in classifica; Calcio, la sfida al vertice termina in pareggio: ad Arezzo il Ravenna viene raggiunto nella ripresa.

DIRETTA/ Arezzo Ravenna (risultato finale 1-1): Cianci trova il modo! (Serie C, 1 marzo 2026)Diretta Arezzo Ravenna streaming video tv, oggi domenica 1 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Collegamento in circa 8 ore. Partenza dalla Svizzera alle 10.33, partenza dalla Romagna alle 9.52. Ravenna e Ferrara [edit.] unici capoluoghi in regione tagliati fuori dalla rotta. - facebook.com facebook