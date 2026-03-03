Rappresaglia in carcere Procura chiede l' archiviazione per 54 agenti ma i detenuti si oppongono

La Procura ha chiesto l’archiviazione per 54 agenti della polizia penitenziaria coinvolti nelle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Tuttavia, i detenuti si oppongono alla decisione e si sono mossi per opporsi all’archiviazione. La vicenda riguarda un episodio di rappresaglia all’interno della struttura carceraria.

Discrasie tra il racconto dei reclusi e i filmati delle telecamere. A maggio la camera di consiglio Altri 54 agenti della polizia penitenziaria rischiano il processo in quanto coinvolti nell’inchiesta sulle violenze avvenute al carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020. Nei loro confronti i pubblici ministeri Maria Alessandra Pinto e Daniela Pannone, della procura di Santa Maria Capua Vetere, avevano avanzato richiesta di archiviazione in quanto per tali posizioni sarebbero state riscontrate discrasie tra le dichiarazioni dei detenuti e le immagini delle telecamere e i turni di servizio. Una proposta, però, a cui si sono opposti i legali di alcuni detenuti che sarebbero presunte vittime degli agenti indicati che potrebbero finire a giudizio per abuso di autorità, maltrattamenti e lesioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca, procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e CtsFrancesca Tuscano è morta a causa della "Vitt", trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali come AstraZeneca...

La procura chiede l’archiviazione per il fascicolo sulla morte di Andrea Fiorelli: "Mesi difficili ma ho sempre provato la mia innocenza"Le verifiche svolte da carabinieri e consulenti – inclusi accertamenti tecnici, medico-legali e informatici – hanno delineato un quadro compatibile...