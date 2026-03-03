Rapina nel traffico di Napoli | bottino 30mila euro e spari in aria per coprire la fuga

Durante un'operazione nel traffico di Secondigliano, a Napoli, due uomini hanno rapinato un automobilista portando via un orologio e alcuni preziosi, con un bottino di circa 30mila euro. Durante la fuga, sono stati esplosi alcuni spari in aria per intimidire e allontanare eventuali inseguitori, mentre le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze e le prove sulla scena.

