Rapina nel traffico a Napoli | bottino di 30mila euro e colpi in aria per la fuga

Nella serata di ieri, un colpo rapido si è verificato nel quartiere di Secondigliano a Napoli, dove dei rapinatori hanno preso di mira un veicolo in strada. Durante la fuga, hanno sparato in aria e portato via circa 30 mila euro. La rapina si è svolta nel traffico, creando scompiglio tra gli automobilisti presenti. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha attirato l'attenzione nella zona.

Colpo fulmineo a Secondigliano. Una rapina lampo ha scosso la serata di ieri a Napoli, nel quartiere di Secondigliano. In pochi minuti, un gruppo di malviventi ha preso di mira un automobilista, portandogli via gioielli e un orologio per un valore complessivo di circa 30.000 euro. L'episodio si è verificato in via Napoli a Capodimonte, all'altezza del Quadrivio di Secondigliano, una zona caratterizzata da traffico intenso in determinate fasce orarie. Il modus operandi dei rapinatori. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone a bordo di scooter hanno bloccato l'auto della vittima, armati di pistola e mitraglietta. Dopo aver sottratto gli oggetti di valore, hanno sparato colpi in aria per coprire la fuga e si sono dileguati rapidamente.