Rapina il telefonino con violenza a una donna che passeggiava con i figlioletti | rimpatriato con volo diretto verso il Paese di provenienza

Un uomo algerino è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo aver rapinato con violenza un telefonino a una donna che passeggiava con i figli. Gli agenti dell’unità investigativa ambientale ed emergenze sociali hanno fermato il sospetto e lo hanno rimpatriato con un volo diretto nel suo Paese di provenienza. Il fatto è avvenuto in un’area pubblica della città.

Il personale dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale ha arrestato un cittadino algerino che aveva appena rapinato una donna. La vittima stava camminando nella zona di piazza Garibaldi, tenendo per mano i propri figli di quattro e sette anni, quando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Terni, rimpatriato e accompagnato con scorta internazionale: precedenti per rapina, spaccio e resistenza“L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica” Un cittadino... Aggiornamenti e notizie su Paese di Temi più discussi: Calcio alla bici e rapina dell'iPhone: rider aggredito da una banda a San Lorenzo; Rapina violenta in centro un 26enne a processo; Botte per rubare lo smartphone: stangato; Venditori insistenti poi rapinatori: portano via la borsa a un’anziana a Rivoli, arrestati. Rapina il telefonino con violenza a una donna che passeggiava con i figlioletti: rimpatriato con volo diretto verso il Paese di provenienzaAll’uomo sono stati contestati i reati di rapina, aggravata dalla presenza di minorenni, e di resistenza a pubblico ufficiale ... napolitoday.it Rapina in centro, quattro presi. Circondato e picchiato per il telefoninoUn altro episodio violento nel pieno del centro storico pavese. Un giovane accerchiato da cinque, colpito con un pugno al volto per rapinargli il telefonino. Ma l’immediato allarme ha fatto scattare ... ilgiorno.it Chieti, Nathan e Catherine si rivolgono al governo di Canberra per rientrare nel loro Paese insieme ai figli. «I bambini sono bullizzati, gridano e stanno male» - facebook.com facebook La Salle, nel paese di Federica Brignone con la postina Sonia: “Per lei lettere e cartoline anche dall’estero”. Leggi l'articolo tgposte.poste.it/2026/02/12/la-… #PosteItaliane x.com