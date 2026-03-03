rapina due giovanissimi diciassettenne in manette

Domenica pomeriggio, i carabinieri del Radiomobile di Faenza hanno arrestato un minorenne accusato di aver rapinato due giovanissimi. La polizia ha fermato un diciassettenne che, secondo le indagini, avrebbe preso parte all'episodio di rapina aggravata. L’arresto è stato effettuato nel corso delle attività di controllo della zona. Il minorenne si trova ora in custodia presso le autorità competenti.

Un minorenne è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto in pieno centro storico. Il giovane, di diciassette anni, era accompagnato da un amico quando, incrociando altri ragazzi minorenni che si trovavano nei paraggi, li ha presi di mira. Incappucciato e a volto coperto si è avvicinato ai giovanissimi e, dopo aver intimato loro di consegnargli i soldi che avevano, se ne è appropriato dandosi poi alla fuga e, sul momento, facendo perdere le proprie tracce. Insieme al 17enne c’era anche un altra persona, che a quanto si apprende sarebbe risultata estranea ai fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

