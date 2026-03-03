Raid dell' Idf su Teheran truppe in Libano Colpita l' ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein L' Iran Azioni difensive da paesi europei sarebbero un atto di guerra

L'esercito israeliano ha condotto un raid su Teheran e ha inviato truppe in Libano, mentre sono stati colpiti l'ambasciata americana a Riad e una base in Bahrein. L'Iran ha dichiarato che eventuali azioni difensive da parte di paesi europei costituirebbero un atto di guerra. La regione del Medio Oriente vive il quarto giorno di conflitto.

Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Gli Usa annunciano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: "Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni". "Li stiamo massacrando ma non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto", annuncia il tycoon, che non esclude l'invio di truppe. Sei i soldati americani morti. Netanyahu: "Teheran stava costruendo nuovi siti nucleari: se non si interviene ora non si potrà in futuro. Regime iraniano irriformabile, non sarà una guerra infinita". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, 165 morti e 96 feriti nel raid sulla scuola femminile. Idf nega coinvolgimento; Terzo giorno di guerra in Iran, tutte le notizie.

