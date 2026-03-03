Oggi si festeggia il primo anniversario di “Differenziamoci” a Sondrio, iniziativa avviata il 3 marzo dello scorso anno per migliorare la raccolta dei rifiuti. In questo periodo, i dati ufficiali indicano che la quantità di indifferenziata si è dimezzata. Il Comune e Secam, l’ente responsabile del servizio, hanno confermato che i risultati ottenuti sono stati considerati complessivamente positivi.

"Differenziamoci" oggi compie un anno: la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti è stata infatti introdotta nel capoluogo il 3 marzo di 12 mesi fa e il primo bilancio, sia da parte del Comune di Sondrio che di Secam che materialmente se ne occupa, è del tutto positivo. "Innanzitutto premetto che per arrivare al 3 marzo 2025 ci sono voluti anni, prima – dice l’assessore all’ Ambiente Carlo Mazza – Partivamo da zero, in notevole ritardo anche rispetto a parecchie realtà del Nord, dunque il voto che meritano i sondriesi alle prese con questa novità non può essere che positivo". Novità che prevede la raccolta separata dell’umido e del cosiddetto "secco residuo" per i quali i risultati non sono tardati ad arrivare e sono, pure, più che incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti, tempo di bilanci: "L’indifferenziata si è dimezzata"

Si celebra. San Sebastiano. Tempo di bilanciUn bilancio delle attività svolte nel 2025 dalla polizia locale, gli obiettivi futuri e un confronto aperto con gli altri ‘corpi’ che operano in...

A Ischia si blocca la raccolta rifiuti: il mezzo navale di trasporto è guastoRiunione in Prefettura coi sindaci dell'isola di Ischia: il guasto del mezzo di trasporto navale ha causato il temporaneo stop alla raccolta dei...

Altri aggiornamenti su Raccolta rifiuti

Temi più discussi: Prorogato il servizio di igiene urbana; Apertura centro raccolta rifiuti Centi Colella; Raccolta rifiuti, tempo di bilanci: L’indifferenziata si è dimezzata; Giornata straordinaria di raccolta di piccoli RAEE in occasione della SERR.

Raccolta rifiuti, tempo di bilanci: L’indifferenziata si è dimezzataSondrio, il nuovo metodo porta a porta è stato introdotto nel capoluogo ormai un anno fa. L’assessore comunale all’Ambiente, Mazza: Il voto ai cittadini non può che essere positivo. ilgiorno.it

Chiude per lavori il Centro di raccolta rifiuti di FossoliPresso il Centro di Raccolta di Fossoli, in via Mare del Nord inizieranno a breve i lavori per un importante intervento che prevede il rifacimento della vasca di raccolta acque per rendere la struttur ... temponews.it

LA RACCOLTA dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali) professionali in Italia è gravemente in ritardo. A denunciarlo... Leggi l'articolo #RifiutiElettronici - facebook.com facebook