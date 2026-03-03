Un'assessore di Abbadia San Salvatore ha scritto a Sei Toscana lamentando che il servizio di raccolta rifiuti non soddisfa le aspettative. La donna, responsabile del settore, ha espresso direttamente questa opinione in una lettera indirizzata all'azienda. La questione riguarda la gestione della nettezza urbana nel Comune, con particolare attenzione alle criticità riscontrate dalla rappresentante locale.

"Questo servizio non ci soddisfa". Si parla della raccolta della nettezza urbana ad Abbadia San Salvatore, L’affermazione è di Francesca Mariottini (foto), assessore competente, che segue con particolare attenzione il problema. "La raccolta porta a porta affidata - dice l’assessore - ad una cooperativa del paese funzione bene. Nulla da eccepire, anzi da encomiare. Le cose -aggiunge Francesca Mariottini- vanno assai meno bene nei servizi di raccolta e svuotamento di cassonetti. A più riprese -aggiunge l’assessore- ho scritto a Sei Toscana (la società alla quale è stato affidato il servizio n.d.r) rappresentando le lacune che abbiamo registrato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta rifiuti. Lettera a Sei Toscana

Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di piùFirenze, 11 dicembre 2025 – La Toscana si conferma tra le regioni italiane più attente alla raccolta differenziata, ma resta anche una delle aree del...

Raccolta rifiuti in piazza EraSe veramente le cose stanno come segnalato nell'articolo, ciò è prova di grande ignoranza culturale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sei Toscana

Argomenti discussi: Raccolta rifiuti. Lettera a Sei Toscana.

Nuovi accordi con Sei Toscana. Rifiuti, in tre quartieri cambia tutto. Finito il tempo del ’porta a porta’A Follonica cambia il sistema di raccolta rifiuti in alcuni quartieri. Ieri, infatti, è stato l’ultimo giorno di raccolta porta a porta per i quartieri di Capannino, Corti Nuove e San Leopoldo e da ... lanazione.it

Riorganizzazione della raccolta rifiuti. A settembre scatterà la seconda faseProseguono le attività di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a Siena, progetto strutturale, condiviso tra Amministrazione comunale, Sei Toscana e Ato. Dopo il completamento della prima ... lanazione.it