Paolo Banchero ha dimostrato di poter realizzare 36 punti, catturare 10 rimbalzi e distribuire 6 assist in una partita contro i Los Angeles Lakers. Durante quella sfida, ha terminato con un plusminus di +6, contribuendo alla vittoria di un solo punto della sua squadra. La sua prestazione evidenzia le sue capacità offensive e il ruolo importante nel risultato finale.

Esistono due facce di Paolo Banchero. Quella dura e seria di chi ha la consapevolezza di poter mettere a referto 36 punti, 10 rimbalzi e 6 assist contro i Los Angeles Lakers, chiudendo con un +6 di plusminus in una vittoria di appena un punto, dato migliore della squadra. E poi quella irrequieta, spesso frustrata, che ha accompagnato la serie di otto partite appena precedente, dove non ha superato il 40% al tiro in ben sei occasioni, per un tutt’altro che entusiasmante 39.9% complessivo dal campo. Banchero è in NBA da quasi quattro stagioni, in cui l’unica costante è stata l’incostanza. Un’incostanza spesso critica, in maniera anche troppo radicale, ma forse per buoni motivi: davanti a un corpo del genere e a una fluidità di movimenti del genere non si può far finta di niente, se il risultato finale non è soddisfacente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Quindi Paolo Banchero è forte oppure no?

Leggi anche: NBA Freestyle | Che succede a Paolo Banchero? Dall’All Star Game alle difficoltà: alcune percentuali sono imbarazzanti

Brignone è l'atleta più forte di sempre, oppure no?Godiamo, dunque, finché possiamo emozionarci fino alle lacrime per un atto di Fede.

How to find FRAUDS in the NBA

Una selezione di notizie su Quindi Paolo Banchero

NBA, Paolo Banchero: Spero un giorno di potermi riappacificare con i tifosi italianiDurante la sessione coi media a Londra prima della seconda sfida ai Memphis Grizzlies, Paolo Banchero è tornato a parlare del suo rapporto con l’Italia, incrinatosi dopo la decisione di andare ai ... sport.sky.it

Un tifoso a Banchero: Segna altri due punti, vinco la scommessa. Paolo gli risponde e non segna piùPaolo Banchero era impegnato in una partita della prestagione NBA coi suoi Orlando Magic, quando una persona seduta a bordo campo gli ha chiesto di segnare altri due punti per chiudere una scommessa. fanpage.it