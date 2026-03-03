Quelle ragazze della Brescia bene che si vendono per regali extra-lusso

La prima volta non c’è stato un bonifico né una cifra da concordare, ma un invito per un weekend fuori, tutto pagato, dall’albergo alla cena fino allo shopping, senza che venisse mai pronunciato un prezzo o definito un accordo formale. Alice ha poco più di vent’anni, una famiglia benestante alle spalle e un lavoro suo, e quando racconta l’inizio di quella relazione precisa subito un punto: “Non mi ha mai pagata”. Lui è sposato, molto più grande, economicamente potente. Debiti per 100 milioni di euro, ombre su 1.500 lavoratori: a rischio 40 bresciani . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cristiano Ronaldo e l’orologio extra-lusso che può comprare lavorando un solo giornoCR7 s'è presentato alla cerimonia dei Globe Soccer Awards indossando un accessorio che in pochi possono permettersi.

I regali che aiutano e che fanno bene hanno un sapore davvero specialeScegliere di fare un regalo o di mettere in tavola un panettone che sostiene un’iniziativa solidale o di beneficenza vuol dire fare una scelta con il...

In metro con coltelli e storditore elettrico: Andiamo spesso a Milano, dobbiamo difenderci. Nei guai due ragazze di 15 anniBrescia, 4 febbraio 2026 – Scoperte con coltelli e storditore elettrico nei pressi della stazione della metropolitana di viale Europa a Brescia: due ragazze di 15 anni sono state denunciate dalla ... ilgiorno.it

Due ragazzine denunciate a Brescia, coltellini e storditore in tasca: Per difenderci a MilanoDue ragazze di 15 anni sono state denunciate dopo essere state sorprese dalla polizia con coltelli e uno storditore elettrico nei pressi della stazione della metropolitana di viale Europa, a Brescia. milano.repubblica.it

San Tiziano di Brescia Le notizie sul conto del Vescovo Tiziano sono scarse, ma non occorre troppa fantasia per immaginare quali siano state le virtù che resero particolarmente degno del suo titolo di Santo confessore... continua >> https://www.santodelgiorn - facebook.com facebook

Pallavolo A2F Promozione - Brescia difende il primo posto dopo una gara giocata sulle montagne russe contro Melendugno x.com