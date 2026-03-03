Quasi 3 milioni di incasso dalle multe per il Comune 1 in più rispetto all' anno prima | i casi più frequenti

Il Comune ha incassato quasi 3 milioni di euro dalle multe, con un aumento di un milione rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle infrazioni riguarda divieti di sosta e velocità. L’assessora alla Polizia locale ha commentato che la mancanza di fiducia ha influenzato la decisione di non confermare il comandante Carestiato, sostituito da Matteo Muzzatti.

"Di fatto è mancata la fiducia ed è una delle cose più importanti". Rosi Toffano, assessora alla Polizia locale, sintetizza così la mancata conferma del comandante Carestiato dopo il periodo di prova, salutando l'ingresso della nuova guida dei vigili urbani Matteo Muzzatti. "Con lui sicuramente proseguirà il progetto della sicurezza partecipata. I soggetti ingaggiati sono più di 60 e sono sempre presenti sul territorio, si raccordandosi con i consigli di quartiere partecipati. Il progetto è ormai molto collaudato". E riguardo a nuovo regolamento regionale per i volontari della sicurezza, ci sono novità? "Come volontari per la sicurezza abbiamo i nonni vigile (che sono una decina).

