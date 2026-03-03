Quarta giornata qualificazioni Mondiali basket 2027 | L’Italia si ripete con la Gran Bretagna a Livorno

Nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, l’Italia ha incontrato la Gran Bretagna a Livorno. Gli azzurri hanno ripetuto la vittoria dell’andata, battendo gli avversari con il punteggio di 84-75. La partita si è svolta nel capoluogo toscano, con entrambe le squadre impegnate a ottenere un risultato favorevole per la qualificazione.

