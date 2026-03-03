Quanti animali muoiono per colpa delle superstizioni? Il report del WWF è devastante

Il report Crimini di Natura del WWF Italia rivela un bilancio preoccupante di animali uccisi a causa di superstizioni. In occasione del World Wildlife Day, che si celebra il 3 marzo, i dati evidenziano come molte specie siano vittime di pratiche illegali legate a credenze popolari. La situazione descritta nel documento mette in luce un fenomeno che continua a mietere vittime tra la fauna selvatica.

Il 3 marzo si celebra il World Wildlife Day, la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica. Ma quest’anno, la fotografia che emerge dal report Crimini di Natura del WWF Italia lascia poco spazio alla celebrazione. Più di 4.000 specie animali e vegetali nel mondo sono vittime di traffici illegali, e dietro quei numeri si nasconde una realtà complessa, fatta non solo di criminalità organizzata, ma anche di ignoranza, superstizione e falsa scienza. Secondo i dati raccolti dall’UNODC, il commercio illecito di fauna e flora è una delle attività criminali più redditizie al mondo, seconda solo al traffico di droga e armi. Coinvolge creature iconiche come pangolini, elefanti, rinoceronti, coccodrilli, pappagalli, e si estende fino alle orchidee selvatiche e ai legni pregiati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

