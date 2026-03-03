Quante storie per una ghigliottina di cartone Il Carnevale fa paura ai nuovi moralisti

Durante il Carnevale, alcune persone hanno reagito con timore e ironia, come nel caso di una ghigliottina di cartone usata come elemento satirico. Alcuni politici hanno partecipato alla festa indossando maschere che scherzavano sui temi morali, suscitando reazioni varie tra il pubblico. Le discussioni si sono concentrate su queste manifestazioni, che hanno diviso opinioni e portato a commenti ironici o critici.

A Reggio Emilia teste finte di Meloni, Trump e Putin finiscono al patibolo. Roccella e Giuli gridano allo scandalo: "Terrore rosso!". Abbocca anche l'opposizione: "Messaggi di violenza". Ma la tradizione carnevalesca vive di eccessi simbolici. A temerla sono di solito i suoi diretti concorrenti Voglio sperare che le reazioni al Carnevale siano anch'esse parte del Carnevale, che cioè qualche politico abbia scelto di indossare, per burla, la maschera del Rompicoglioni Quaresimale, altrimenti c'è veramente di che deprimersi. I fatti, in breve: domenica pomeriggio al Carnevale popolare di Reggio Emilia c'era una ghigliottina di cartone che spiccava, a turno, le teste anch'esse di cartone di Meloni, Trump, Netanyahu, Putin, Musk e Orbán, montate su una specie di ruota della fortuna.