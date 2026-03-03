Nel 2011, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che l’allora presidente Barack Obama avrebbe potuto attaccare l’Iran per motivi legati alla politica interna o per migliorare la sua posizione elettorale. Trump aveva fatto questa previsione più volte, sostenendo che Obama avrebbe agito in questo modo per ottenere un vantaggio durante le elezioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva predetto, fin dal 2011, che l’allora presidente Usa Barack Obama avrebbe attaccato l’Iran per “salvare la faccia” o per ottenere un vantaggio alle urne. Ma Obama non attaccò mai l’Iran e, invece, oggi il via ai raid è stato ordinato proprio dal presidente repubblicano, che il prossimo novembre sarà impegnato nelle elezioni di midterm, che lo vedono al momento indietro nei sondaggi. Il 3 luglio 2011 Trump aveva pubblicato un tweet scrivendo: “Barack Obama attaccherà l’Iran in un futuro non troppo lontano, perché questa scelta lo aiuterà per le prossime elezioni “. E aveva poi rincarato la dose un anno dopo: “Come vi avevo predetto, Obama sta preparando un attacco all’Iran da sferrare subito prima di novembre “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Trump accusava di continuo Obama: “Attaccherà l’Iran per ottenere un vantaggio alle elezioni”

