L’Italia delle qualificazioni ai Mondiali inizia con una sconfitta casalinga contro la Svezia. Le Azzurre, dopo un primo tempo sottotono, subiscono un gol di Angeldahl e restano senza successi in cinque incontri contro la squadra scandinava. Nella ripresa, la Nazionale si avvicina al pareggio con le occasioni create da Cambiaghi e Dragoni, senza però trovare la rete.

Inizia in salita il cammino dell'Italia di Andrea Soncin verso il Mondiale brasiliano del 2027. A Reggio Calabria passa di misura la Svezia, abile a capitalizzare un primo tempo non brillante delle Azzurre. Vista la reazione della ripresa, però, il pari sarebbe stato giusto. Resta un dato: dal 2023 a oggi, in cinque incroci, le svedesi non le abbiamo mai battute. L'Italia, che dopo l'Europeo ha girato un po' a vuoto nelle amichevoli (pari col Giappone, ko col Brasile e due volte con gli Stati Uniti), riparte da vecchie certezze: in campo ci sono 9 su 11 delle titolari della semifinale europea persa con l'Inghilterra, cambia il sistema di partenza (da 3-5-2 a 4-3-3) ma non è una rivoluzione.

© Gazzetta.it - Qualificazioni Mondiali, l'Italia parte male: ko in casa con la Svezia

LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gialloblu avanti con la rete di Zigiotti Olme25' – Davvero un peccato il gol subito dall’Italia che poteva fare molto di più per evitarlo.

Qualificazioni mondiali, l’Italia femminile il 3 marzo al "Granillo" contro la SveziaSaranno Reggio Calabria e Vicenza le prime due tappe del cammino della Nazionale Femminile verso il Mondiale brasiliano del 2027.

