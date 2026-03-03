Qualificazioni Mondiali basket 2027 | la nuova classifica dell’Italia C’è la vetta del girone

L’Italia ha vinto 84-75 contro la Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. Con questa vittoria, la squadra si è piazzata in testa al girone D. Le qualificazioni si svolgeranno in Qatar nel 2027 e la classifica ufficiale è stata aggiornata dopo questa partita. La squadra italiana ora guida la fase di qualificazione nel proprio raggruppamento.

Con la vittoria per 84-75 nei confronti della Gran Bretagna, l’Italia si pone in vetta al girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, che andranno in scena in Qatar. La squadra di Luca Banchi, dopo la partenza con sconfitta contro l’Islanda, ha infilato tre importanti successi consecutivi che consegnano (quasi) l’accesso alla seconda fase. Per la squadra azzurra ora il record è di 3-1, con leadership solitaria. Secondo posto per la Lituania, che è sì 2-2 come l’Islanda, ma, con il successo di 17 punti odierno, si ritrova davanti per una pura questione di differenza canestri positiva all’interno del doppio confronto. In tutto questo... 🔗 Leggi su Oasport.it

