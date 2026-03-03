Qualcuno parla di ritiro io no L' intervento di Beppe Angiolini sulla sua candidatura

Dopo alcuni giorni di silenzio, Beppe Angiolini è tornato a parlare in qualità di candidato sindaco di una lista civica durante un intervento sotto le Logge del Vasari in Piazza Grande. In quell'occasione ha affermato:

Dopo alcuni giorni di silenzio dopo la conferenza stampa sotto le Logge del Vasari in Piazza Grande Beppe Angiolini torna a parlare da candidato sindaco di una lista civica. Lo fa per rispondere alle voci che si sono diffuse nei giorni scorsi e che ancora non si sono spente. Quelle che raccontano di turbamenti nel centro destra perché la sua presentazione, in quel contesto, non è stata gradita dall'elettorato di riferimento. E in molti si sono quindi fatti sentire dai rispettivi partiti della coalizione. E questo in un progetto in cui sembrava che dalla lista civica, da alcuni esponenti di area di centro sinistra come Pasquale Macrì e Manuela Pisaniello, si sarebbe allargato a tutti i partiti di centro destra a partire da Fratelli d'Italia e Noi Moderati che si sono già pronunciati pubblicamente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe Angiolini“Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini.

L’ex questore Questore di Arezzo Felice Addonizio sposa la candidatura di Beppe AngioliniArezzo, 26 febbraio 2026 – «Con grande piacere raccogliamo l’adesione del Già Questore di Arezzo Felice Addonizio, che ha scelto di entrare nella...

Contenuti utili per approfondire Beppe Angiolini

Discussioni sull' argomento Beppe Angiolini potrebbe ritirare la sua candidatura a sindaco di Arezzo; Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro; Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro.

Beppe Angiolini si candida sindaco: Lo faccio per Arezzo, perché brilli nel mondoL'annuncio è arrivato oggi, 21 febbraio, attraverso una lettera che l'aspirante primo cittadino ha indirizzato alla città e agli aretini: Ho deciso di scendere in campo. Vorrei vedere Arezzo brillare ... arezzonotizie.it

..tramonto su Arezzo... Foto di BEPPE ANGIOLINI Grazie - facebook.com facebook