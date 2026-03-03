Qual è il piano di rilancio di Kering?

Dopo la nomina del nuovo amministratore delegato, viene annunciata una riorganizzazione interna presso Kering. La nuova struttura mira a mettere in atto le strategie di rilancio dell'azienda, con un focus su cambiamenti organizzativi e di gestione. La società ha comunicato i dettagli di questa revisione, senza specificare ulteriori obiettivi o piani concreti.

Dopo la nomina del nuovo Ceo Luca de Meo, nasce una nuova struttura organizzativa per rendere concreto il rilancio di Kering. Il nuovo ceo, infatti, prevede la creazione di due nuove divisioni. Queste sono concepite per “fornire alle maison del gruppo un contesto di riferimento coerente, maggiori risorse e leve per accelerare l’implementazione delle rispettive strategie”, come si legge nel comunicato di Kering. L’azienda del lusso è proprietaria di brand come Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta. Il ceo ha previsto due divisioni. La prima, “industry”, sarà guidata da Stéphane Noël. Il manager sarà infatti chief industrial officer a partire dal primo aprile 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

