Qb Duepuntozero chiude | 17 anni di storia sul Garda si concludono

Il ristorante Qb Duepuntozero, situato nel porticciolo di Salò sul Lago di Garda, chiuderà definitivamente i battenti il 15 marzo 2026. Questa decisione, annunciata dallo chef Alberto Bertani, segna la fine di un'esperienza durata diciassette anni, iniziata nel 2009 a Campoverde e proseguita a Salò dal 2014. L'annuncio, diffuso poche ore fa sui social, conferma che l'ultimo servizio si terrà entro la prossima settimana, chiudendo un capitolo importante per la ristorazione bresciana. La scelta di chiudere non è stata presa alla leggera, ma rappresenta una decisione meditata dopo un lungo percorso di successi. Lo chef Bertani, classe 1979 e originario di Gargnano, ha ringraziato di cuore i clienti per la fiducia e l'affetto dimostrati nel corso degli anni.

