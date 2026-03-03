Un assistente capo del commissariato Mecenate è stato coinvolto in un episodio di omicidio avvenuto il 26 gennaio a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso. Carmelo Cinturrino, che era indagato per aver sparato, ha superato i test tossicologici e non risultano sostanze nel suo organismo. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulla dinamica dell’evento.

L’agente, indagato per l’omicidio volontario dello spacciatore Abderrahim Mansouri, resta detenuto nel carcere milanese di San Vittore. Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del commissariato Mecenate indagato per omicidio volontario per aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo, è risultato negativo ai test tossicologici. Lo riporta Adnkronos, citando fonti qualificate. Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti sarebbe emerso che Cinturrino era solito chiedere una sorta di “pizzo” (circa 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno) a spacciatori e tossicodipendenti della zona. L’agente resta detenuto nel carcere milanese di San Vittore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pusher ucciso a Rogoredo, Cinturrino negativo ai test tossicologici

Rogoredo, Carmelo Cinturrino risultato negativo a test tossicologici(Adnkronos) – Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati su Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del commissariato Mecenate, fermato il...

Spacciatore ucciso: l’agente Carmelo Cinturrino negativo al drug testMilano, 3 marzo 2026 – Sono negativi - si apprende da fonti qualificate - gli esami tossicologici di Carmelo Cinturrino detto "Thor" (per la sua...

Approfondimenti e contenuti su Pusher ucciso

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto: sulla pistola c'è solo il dna di Cinturrino; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Gli avvocati del pusher ucciso a Rogoredo: Ecco perché difendiamo gli indifendibili; Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa.

Pusher ucciso a Rogoredo, Cinturrino: Chiedo scusa. Un collega: Usò martello contro disabileCarmelo Cinturrino, l’assistente capo che ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo, è detenuto a San Vittore e sarà interrogato. Il legale: È pentito, ha sparato per paura e s ... adnkronos.com

Pusher ucciso a Rogoredo, la testimonianza: Cinturrino mi metteva la droga in tasca e mi portava in QuesturaPusher ucciso a Rogoredo, la testimonianza: Cinturrino mi metteva la droga in tasca e mi portava in Questura ... tgcom24.mediaset.it

L’assistente capo è stato arrestato per aver sparato e ucciso il pusher di 28 anni al “bosco della droga” - facebook.com facebook

Pusher ucciso a Rogoredo, trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a Cinturrino x.com