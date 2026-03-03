Oggi si osserva un paesaggio sempre più popolato da doppie fotografie accoppiate, un fenomeno visivo che sembra caratterizzare l’attuale modo di rappresentarsi. La presenza di immagini in coppia si intreccia con le riflessioni sui giorni difficili, quelli che vengono segnati come momenti di svolta storica, lasciando intendere una sorta di pressione nel dover rispondere a domande sulle emozioni vissute in quei periodi.

C’è qualcosa di ricattatorio nella domanda sui giorni angosciosi, quelli che vengono iscritti nei ruoli della Storia, quelli che dopo niente sarà più come prima. Quando hanno rapito Moro, quando cadde il Muro, quando trapassarono le Torri Gemelle. Quando hanno ammazzato l’ayatollah Khamenei, 87 anni, appena in tempo per farlo partire da shahid. Succede di ricordarsene, di quei giorni, e anche di quelli felici, e succede anche di dimenticare dove si fosse. E’ la cosa meno importante, dove si era: un modo di difendersi dall’invadenza della storia, dalla sua usurpazione delle vite personali e dei suoi ripostigli. E’ singolare come... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Punti di vista di fronte al paesaggio d’oggi, sempre più gremito di doppie fotografie accoppiate

“Campi Flegrei, la terra ardente”: nelle fotografie di Luigi Spina la bellezza inquieta di un paesaggio millenarioIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

In vista del Mondiale negli Usa, si parla sempre meno di calcio e sempre più di politicaOggi c’è il caos sulla Groenlandia, la tensione per l’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i travel ban.

Aggiornamenti e notizie su Punti di

Temi più discussi: Punti di vista sul Duomo negli scatti di grandi autori; Punti di vista - S2025/26E21 - Gli italiani e lo sport - 21/02/2026 - Video; Realpolitik: Caso Rogoredo e Scudo penale: i punti di vista di Angelo Bonelli e Nicola Molteni Video; Punti di vista, come cambia l'Europa.

Punti di vista sul Duomo negli scatti di grandi autoriMonumentale architettura gotica. Luogo di culto e spiritualità. Fabbrica infinita. Ma anche cuore pulsante della città, luogo di ritrovo per eccellenza, palcoscenico di tante manifestazioni. Insomma i ... milano.repubblica.it

Punti di vista, il nuovo podcast di studenti liceali per parlare di inclusione e disabilitàPromosso da CBM Italia e realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Volta di Milano, il podcast si compone di tre puntate dedicate a linguaggio, sport e cultura Dare la parola ai ... disabili.com

L’Udinese supera la Viola: la Fiorentina resta a 24 punti insieme a Cremonese e Lecce - facebook.com facebook

La Fiorentina ha sicuramente una rosa più forte di Genoa, Cremonese e Lecce. Questo è oggettivo. Ma è altrettanto oggettivo che dopo 27 partite (il 71% del campionato) la squadra toscana ha gli stessi punti di Cremonese e Lecce, appena 3 in meno del Gen x.com