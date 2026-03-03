Pubblicità su youtube nei video a schermo intero impossibile da rimuovere

Una nuova difficoltà riguarda gli annunci su YouTube, in particolare i banner angolari che rimangono fissi sullo schermo durante la visualizzazione dei video. Questi annunci vengono mostrati in modo invasivo e risultano impossibili da rimuovere, creando fastidio agli utenti che guardano contenuti a schermo intero. La problematica coinvolge sia gli utenti che gli inserzionisti, rendendo difficile gestire la presenza di queste pubblicità.

Questo articolo analizza l’ultima ondata di difficoltà legate agli annunci su YouTube, concentrandosi su banner angolari che rimangono fissi sullo schermo. si percorrono gli eventi recenti, dai tentativi di ostacolare gli ad-blocker con contenuti non disponibili agli interventi sulle funzioni di riproduzione in background, offrendo una visione chiara e utile sull’impatto e sulle percezioni degli utenti. annunci persistenti su youtube: una panoramica del fenomeno. Si registrano banner nell’angolo dello schermo che persistono nonostante le chiusure tentate dagli utenti. non si tratta di un problema diffuso in tutte le aree e nemmeno di una situazione isolata: l’esperienza sembra avere una portata globale, con segnalazioni provenienti da diverse regioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

