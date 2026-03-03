Una psicologa ha confermato di aver rivolto insulti ai Trevallion, sostenendo di aver agito per difendere i giudici. La donna, incaricata di effettuare test sulla famiglia in un’area boschiva, ha spiegato che i messaggi pubblicati sono antecedenti all’incarico e erano destinati a sostenere i magistrati coinvolti. La sua posizione è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche.

Se la questione non fosse terribilmente seria, ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate. Sarebbe questa la reazione più appropriata alla lettura dei testi che le esperte chiamate a valutare la famiglia nel bosco hanno inviato al Tribunale dei minori dell’Aquila in risposta agli articoli della Verità. Come ricorderanno i lettori, il nostro giornale ha svelato che la dottoressa Valentina Garrapetta, giovane psicologa che ha il compito di sottoporre genitori e bambini Trevallion a una serie di test psicologici, aveva pubblicato su Facebook una serie di post irridenti e insultanti nei riguardi della famiglia che in seguito si è trovata a dover valutare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Psicologa conferma le offese ai Trevallion e le giustifica pure: «Difendevo i giudici»

