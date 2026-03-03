Provincia raccolte più firme per Paoloni

In provincia di Macerata, 696 amministratori locali tra sindaci e consiglieri comunali sono stati coinvolti nella raccolta firme in vista delle elezioni per il nuovo presidente provinciale, previste per il 15 marzo. La procedura riguarda la presentazione di candidature ufficiali e il sostegno delle liste che concorreranno alle elezioni. La data stabilita per il voto si avvicina e le operazioni di raccolta sono in corso.

Sono 696, tra sindaci e consiglieri comunali, gli elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente della Provincia di Macerata il prossimo 15 marzo. Paolo Cristiano, presidente dell'ufficio elettorale, ha ricevuto e ammesso le due candidature già note: Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, per il centrodestra e Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, per il centro sinistra. La candidatura di Gentilucci è stata presentata alle 13.25 dello scorso 22 febbraio, sottoscritta da 139 aventi diritto al voto, mentre quella di Paoloni è stata presentata alle 9.53 del 23 febbraio, sottoscritta da 156 aventi diritto al voto. Come noto, la partita si gioca con un centrodestra nettamente favorito, visto che governa la stragrande maggioranza dei Comuni.