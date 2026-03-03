Una proposta di legge avanzata da una deputata del Partito Democratico mira a stabilire che, in caso di incidente tra un'auto e un ciclista, la colpa ricade sempre all’automobilista, a meno che non venga dimostrato il contrario. La proposta prevede modifiche al Codice della strada e si concentra sulla presunzione di responsabilità a favore del ciclista coinvolto.

La deputata del Partito Democratico Valentina Ghio ha presentato una proposta di legge volta a modificare profondamente il Codice della strada, redatta in collaborazione con la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). La nuova legge mira a tutelare gli utenti più vulnerabili e a incentivare forme di spostamento sostenibili all'interno delle città e lo fa introducendo due nuovi concetti: l'"utente di mobilità attiva" e la "gerarchia delle responsabilità". La proposta di legge introduce ufficialmente nel Codice della strada la nuova figura dell'"utente della mobilità attiva", una categoria che racchiude al suo interno i pedoni, i ciclisti, le persone con disabilità su sedie a ruote e, in generale, gli utilizzatori di mezzi o dispositivi non motorizzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Proposta di legge: incidente con ciclista, colpa sempre dell'automobilista fino a prova contraria

Assicurazione auto post incidente con colpa, polizze più care. Il profilo tipo dell’automobilista stangato: donna e managerBologna, 8 gennaio 2026 – Brutte notizie per oltre 42mila automobilisti emiliano-romagnoli.

Il "ragionevole dubbio" di chi assolse Stasi: "Sempio innocente fino a prova contraria"È stato detto che “Il ragionevole dubbio di Garlasco” di Stefano Vitelli con Giuseppe Legato, edito da Piemme, sia un “volume-studio”, che non...

Una raccolta di contenuti su Proposta di

Temi più discussi: Incidenti stradali: chi è più forte paga di più? La nuova proposta di legge; Incidente mortale sulla Trasversale di Pianura a Budrio, la vittima è un 71enne; Congedo parentale paritario, no della Commissione bilancio alla pdl; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti.

Chi guida il mezzo più potente avrà più responsabilità in caso di incidente? La proposta che fa discutereIl PD propone la responsabilità rafforzata per chi guida veicoli più potenti. Ecco cosa prevede la legge AC 2523 ... dueruote.it

Incidenti stradali: chi è più forte paga di più? La nuova proposta di leggeUna proposta di legge punta a introdurre punta a introdurre, negli incidenti stradali, una maggiore responsabilità all'utente più forte. sicurauto.it

Emmanuel Macron rilancia la proposta della Francia per un “ombrello europeo” che possa offrire garanzie di sicurezza ad altri paesi del continente, accanto alla copertura della Nato. Nel discorso pronunciato dalla base militare dell’Île Longue, il santuario dei - facebook.com facebook

#ottoemezzo Le critiche di Massimo Giannini alla proposta di legge elettorale della maggioranza di governo x.com