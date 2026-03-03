Proposta d’appuntamento per 90mila torinesi | chiamati a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica

Il Comune di Torino ha annunciato che entro il 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea smetterà di essere valida, anche se non è scaduta. Circa 90mila cittadini sono coinvolti da questa novità e dovranno ottenere la nuova versione elettronica del documento. La data stabilita rappresenta il termine entro il quale tutti dovranno aggiornare il proprio documento di identità.

Il 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. In vista di questa data la Città di Torino ha avviato un piano straordinario per agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). La misura si rende necessaria in applicazione del Regolamento europeo 20191157, che stabilisce che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né per l’espatrio o la libera circolazione nei Paesi UE. Fanno sapere dal Comune che: “Per garantire una transizione ordinata, a partire dalla prima... 🔗 Leggi su Torinotoday.it Carta di identità, da agosto quella cartacea non sarà più valida. Come richiedere quella elettronicaI servizi demografici del Comune di Sansepolcro ricordano che dal prossimo 3 agosto 2026 la Carta d’Identità cartacea cesserà di essere valida come... Una raccolta di contenuti su Proposta d'appuntamento per 90mila... Discussioni sull' argomento Sostituzione delle carte d’identità cartacee con CIE; Proposta d’appuntamento per 90mila torinesi: chiamati a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica; Meno di 20 alunni per classe: la proposta di Alleanza Verdi Sinistra per rivoluzionare la scuola italiana, raccolte oltre 60mila firme; Al via il piano dell'anagrafe per le carte di identità elettroniche. Proposta d’appuntamento per 90mila torinesi: chiamati a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronicaPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare lucid ... torinotoday.it Martedì 3 marzo è stata presentata a Montecitorio la proposta di legge popolare con cui Alleanza Verdi e Sinistra intende ridurre il numero di allievi per classe: l’iniziativa ha raccolto in pochi mesi 60mila firme e a breve sarà depositata in Parlamento. facebook Superate abbondantemente le firme necessarie per la nostra proposta di legge "Non più di 20 per classe", che considero innanzitutto una battaglia di civiltà. La scuola italiana attraversa un momento difficile, segnato da un dimensionamento scolastico basato x.com