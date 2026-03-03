A Lugo, gli studenti stanno lavorando a progetti di sostenibilità, concentrandosi sulla creazione di nuove serre

Cinque studenti dell'Iss Polo Tecnico Professionale hanno messo a frutto un prototipo funzionale di serra pensato per l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche In un momento in cui il cambiamento climatico impone di rispondere a sfide inedite, sono le nuove generazioni a mettersi in campo. Questo, almeno, è quello che hanno fatto gli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto polo tecnico professionale di Lugo coinvolti in prima persona nel progetto "Serra idroponica intelligente". Un'iniziativa che li ha visti protagonisti nella progettazione di soluzioni concrete per la sostenibilità. Oggi, infatti,... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: “Bandiera Verde all’Archimede”, studenti e docenti premiati per impegno concreto in progetti ambientali e sostenibilità

Contenuti utili per approfondire Progetti di

Temi più discussi: Progetti di sostenibilità, a Lugo gli studenti pensano nuove serre intelligenti; Uno dei progetti più significativi d’Italia sulla sostenibilità nasce in Trentino; Missione e visione si allineano all’approccio di OPES alla sostenibilità; Al via il progetto P.A.S.S.I. – Percorsi Attivi di Sostenibilità, Sport e Inclusione.

Progetti di sostenibilità, a Lugo gli studenti pensano nuove serre intelligentiCinque studenti dell'Iss Polo Tecnico Professionale hanno messo a frutto un prototipo funzionale di serra pensato per l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche ... ravennatoday.it

Bioinformatica, sostenibilità al centro dei progetti di start-up premiati a Impresa CampusFirenze, 1 ottobre 2025 - La bioinformatica, la sostenibilità e l’accessibilità sono i temi dei progetti vincenti di start-up della diciannovesima edizione di Impresa Campus Unifi, il percorso di ... lanazione.it

Un bando da 6mila euro per sostenere tre progetti di studenti di Scienze Motorie destinati a promuovere inclusione, pari opportunità e aggregazione sociale facebook

Autismo, al via i nuovi progetti di inclusione promossi dalla ASL Gallura x.com