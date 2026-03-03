Profumi di memoria e identità | a Pianadelle di Farini torna il rito del 1° marzo

A Pianadelle, frazione dell’alta Valperino nel comune di Farini, si svolge nuovamente il rito tradizionale chiamato

A Pianadelle, piccola frazione dell’alta Valperino nel comune di Farini, per il secondo anno consecutivo è tornato l’antico rito popolare del "Parfùm". Un appuntamento che non rappresenta soltanto la rievocazione di una tradizione locale, ma anche un gesto collettivo per mantenere viva la memoria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tra antichi riti e note d’Appennino, una giornata "Secondo antiche tradizioni" a Pianadelle di FariniDomenica 1° marzo nel suggestivo scenario di Pianadelle di Pradovera, nel comune di Farini, una giornata dedicata al recupero delle antiche...

Giorno della Memoria, Valditara lancia l’allarme: “Antisemitismo in crescita in Europa, la scuola deve fare i conti con il presente. La memoria rischia di diventare un rito vuoto”Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 27 gennaio alla cerimonia del Giorno della Memoria al Palazzo del...

Aggiornamenti e notizie su Profumi di

Profumi da uomo di nicchia, quando il carattere conta più del marchioUn paradiso di esperienze sensoriali costruite con cura artigianale e una visione estetica precisa con la capacità di raccontare una ... lucidamente.com

E se le fotografie potessero diventare profumi? Con una speciale macchina, si puòE se esistesse una macchina che trasforma le vecchie fotografie in profumi unici? Esiste. E si chiama The Anemoia Device ... iodonna.it

Orata al cartoccio vs Branzino al sale! Profumi d'erbe e vapore o crosta di sale che svela pura delicatezza Due rituali diversi, stessa goduria marina. Commenta e vota: cartoccio o sale - facebook.com facebook