Primi esiti dell' autopsia sul piccolo Domenico | nessuna lesione al cuore durante l' espianto

Sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Domenico, il bambino deceduto sabato 21 febbraio. L’esame ha evidenziato che durante l’espianto non sono state riscontrate lesioni al cuore. I funerali sono programmati per le 15 di mercoledì 4 marzo. La famiglia ha confermato la presenza di parenti e amici per l’ultimo saluto.

Nella giornata di mercoledì la salma sarà riportata a Nola per la camera ardente e i funerali, previsti alle 15. Nel Duomo di Nola dovrebbe esserci anche la premier Meloni oltre all'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, che è stato molto vicino alla famiglia del piccolo. Il bimbo è morto sabato 21 febbraio. L'autopsia è stata fatta al secondo policlinico di Napoli. Il 28 aprile verranno fatte valutazioni sui campioni anatomopatologici. Serviranno per la ricostruzione dell'intera vicenda. Il tempo chiesto per la consegna della relazione finale è 120 giorni, quindi non dovrebbe arrivare prima del prossimo settembre.