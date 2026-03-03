Primi da soli? Non significa nulla E’ un motivo in più per onorare la maglia

Matteo Gerbaudo ha disputato un'altra prestazione da ricordare con la maglia della Maceratese, dimostrando grande determinazione in campo. Durante la partita ha segnato tre dei quattro gol della squadra, confermando il ruolo di protagonista. Gerbaudo ha sottolineato che essere i primi da soli non ha valore e che ciò che conta davvero è l'impegno nel rispettare la maglia.

Per Matteo Gerbaudo quella con la Maceratese è stata un'altra partita da incorniciare. Per come l'ha interpretata: non è un caso che tre gol su quattro siano nati dal suo piede. Ma anche per il primo posto in classifica conquistato in solitaria grazie allo scivolone del Teramo a San Mauro Pascoli. Adesso l'Ancona guarda tutti dall'alto, il modo migliore per approcciare la finale di ritorno di Coppa ma anche per preparare la successiva sfida di campionato di Giulianova. "Primi da soli, vero, ma non cambierà nulla. Conosco i miei compagni, conosco il mister – attacca Gerbaudo –. Anzi, sarà un motivo in più per onorare la maglia, continuare a spingere e dare sempre il massimo, anche in settimana".