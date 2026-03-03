Primavera che Vibra | a Sermoneta Marco Lo Russo omaggia le donne
A Sermoneta si svolge un evento dedicato alle donne, con Marco Lo Russo che rende omaggio alle artiste locali. L’artista, noto anche per il suo percorso internazionale, partecipa a un pomeriggio che mette in luce i talenti della comunità e le sue radici nel territorio. L’appuntamento si svolge nel centro della cittadina, coinvolgendo pubblico e artisti in un momento di festa.
Arriva a Sermoneta arriva un pomeriggio che celebra i talenti locali e l’esperienza internazionale di artisti quali Marco Lo Russo, da sempre legato alla splendida cittadina lepina.In occasione della Giornata Internazionale della Donna presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo si terrà il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Debora Villa torna a teatro con un racconto che omaggia l'universo femminile, in scena lo spettacolo "Viva le donne"
Leggi anche: Ferrara: Duo Bagnati Brothers omaggia il Romanticismo russo e tedesco in concerto al Ridotto.
Tutti gli aggiornamenti su Sermoneta Marco
Argomenti discussi: L’8 Marzo col maestro Marco Lo Russo, da Velletri a Sermoneta, con Primavera che vibra.
Sermoneta, Primavera che vibra l’8 marzo con il Maestro Marco Lo RussoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna – 8 marzo 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, nel centro storico di Sermoneta, si terrà l'anteprima assoluta ... newtuscia.it
L’8 Marzo col maestro Marco Lo Russo, da Velletri a Sermoneta, con Primavera che vibraIn occasione della Giornata Internazionale della Donna – 8 marzo 2026, alle ore 18, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, nel centro storico ... castellinotizie.it