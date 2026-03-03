Prima pagina Tuttosport | La Juve si gioca il futuro senza un vero centravanti Si tratta con Vlahovic

Oggi Tuttosport dedica la prima pagina alla Juventus, che sta valutando il futuro senza un vero centravanti in rosa. La società è in trattativa con Vlahovic, anche se non è ancora chiuso il suo eventuale rinnovo o trasferimento. La situazione attuale riguarda la strategia offensiva della squadra e le decisioni prese in vista delle prossime partite. La rassegna stampa di oggi include anche altri aggiornamenti sul campionato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza la situazione in casa Juventus. Andato via Randal Kolo Muani, di fatto in questa stagione i bianconeri non hanno mai potuto contare su un centravanti affidabile. Tanto che, per il quotidiano torinese, l'attaccante più pericoloso con cui giocarsi il 4° posto in campionato è il difensore centrale Federico Gatti. Intanto, però, si tratta con l'infortunato Dušan Vlahovic per il rinnovo del suo contratto.