Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV viene aggiornato quotidianamente e rappresenta il valore di mercato del gas naturale. Oggi, al 3 marzo 2026, vengono riportati i dati più recenti riguardanti questa quotazione, che riflettono le variazioni di mercato e le condizioni attuali. I numeri aggiornati mostrano come si posizioni il prezzo del gas rispetto alle ultime rilevazioni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Al 3 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 35,11 euroMWh, che corrisponde a circa 0,332 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Questo valore rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas all’ingrosso. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni contenute tra i 32 e i 36 euroMWh (0,299-0,336 euroSmc). Dopo un picco registrato a inizio febbraio, i prezzi hanno subito una progressiva diminuzione, seguita da una lieve ripresa negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

