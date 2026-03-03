Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro l’HPV, un evento che richiama l’attenzione sui rischi legati al Papilloma Virus umano. La Casa di Cura San Rossore ha diffuso informazioni sui pericoli associati a questo virus e sull’importanza della prevenzione. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui metodi di tutela e controllo di questa infezione.

Il 4 marzo segna un appuntamento cruciale per la salute pubblica: la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Papilloma Virus umano). L’iniziativa mira a mobilitare medici e cittadini in una battaglia comune contro le neoplasie associate a questo virus, promuovendo una cultura della prevenzione che superi ogni barriera di genere. L’obiettivo dichiarato dalla comunità scientifica è la prevenzione della quasi totalità dei tumori HPV-correlati, intervenendo prima della loro insorgenza. Un traguardo possibile solo attraverso il coinvolgimento attivo di tutta la popolazione: bambini, uomini, donne e persone gender-neutral. IL PRIMATO DELLA VACCINAZIONE. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Endoscopia digestiva alla Casa di Cura San Francesco: prevenzione, diagnosi e cura con la Solvenza San FrancescoNel mese di febbraio offerti esami per la prevenzione e la diagnosi delle patologie gastrointestinali in tempi rapidi, con costi contenuti e garanzia...

Aggiornamenti e notizie su Casa di Cura

Temi più discussi: Prevenzione: la Casa di Cura San Rossore spiega i pericoli del Papilloma virus umano; Napoli, inaugurata Casa AIMA Ben Hur: il bene confiscato a Soccavo diventa presidio di legalità e cura; Recco - Casa della Comunità; Prevenzione, screening e promozione della salute: tante iniziative per la Giornata Mondiale contro l’HPV e la Giornata Internazionale della Donna.

Prevenzione: la Casa di Cura San Rossore spiega i pericoli del Papilloma virus umanoIl 4 marzo segna un appuntamento cruciale per la salute pubblica: la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Papilloma Virus umano). L’iniziativa mira a mobilitare medici e cittadini in una ... pisatoday.it

Un occhio alla terza età: la prevenzione non va persa di vistaAlla Casa di Cura San Francesco inaugurati i nuovi ambulatori di oculistica dotati di apparecchiature hi-tech e aggiornate per intercettare patologie come la cataratta e la degenerazione maculare ... ecodibergamo.it

Sant'Anna Casa di Cura added a... - Sant'Anna Casa di Cura facebook