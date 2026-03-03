Il progetto PACE, coordinato dall’Università di Pisa, è stato avviato con l’obiettivo di ridurre i tumori legati a HPV e epatiti virali tra le persone detenute. L’iniziativa mira a migliorare l’accesso a vaccinazioni, screening e assistenza sanitaria per adulti e giovani nelle carceri italiane. La sperimentazione coinvolge diverse strutture penitenziarie e si concentra sulla prevenzione delle malattie tumorali associate a queste infezioni.

Pisa, 3 marzo 2026 – Ridurre l'incidenza dei tumori causati dall’Human Papilloma Virus (HPV) e dalle epatiti virali (HBV, HCV) attraverso un migliore accesso alla vaccinazione, allo screening e all'assistenza sanitaria per adulti e giovani che vivono in contesti carcerari. È questo l’obbiettivo del progetto PACE - “Path to equity: expanding Access to cancer-preventing vaccination for adults and juveniles in European carceral settings” - coordinato dall'Università di Pisa nell’ambito del programma europeo EU4Health (EU4H-PJG). Le persone in carcere sono esposte a rischi sanitari sproporzionati a causa di barriere strutturali, culturali e operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenire il cancro in carcere: al via il progetto PACE coordinato dall'Università

Prevenire il cancro nelle carceri europee, al via il progetto PACE coordinato dall'Università di PisaRidurre l'incidenza dei tumori causati dall’Human Papilloma Virus (HPV) e dalle epatiti virali (HBV, HCV) attraverso un migliore accesso alla...

La Cisal lancia un progetto per prevenire la devianza giovanile con il supporto di Comune e UniversitàLa situazione giovanile a Catania è caratterizzata da un forte disagio socio-economico, psicologico, culturale e morale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prevenire il cancro in carcere al via...

Temi più discussi: Dimmi quello che mangi: nuovo grande studio sulle abitudini alimentari; Prevenzione a Roma: riflessioni e salute con la dottoressa Valeria D’Ovidio; Prevenzione del cancro al colon-retto, il 14 marzo conferenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma; Cosa influenza il rischio di cancro: carne, pesce o dieta vegetariana?.

In che modo si può prevenire il cancro?Sono numerose le raccomandazioni per prevenire l'insorgenza dei tumori, ma gli scienziati statunitensi ne hanno scelte 10 per consentirci di allontanare lo spettro del cancro. I consigli riguardano i ... it.blastingnews.com

Giornata mondiale cancro. Il nuovo rapporto mondiale Iarc-Oms: nei prossimi 20 anni 60% di casi in più. Ma con la giusta prevenzione si possono salvare 7 milioni di vite in 10 ...Maggiormente a rischio i paesi più poveri (con una previsione di aumento dei casi di cancro che supera l'80%) perché le risorse sanitarie sono concentrate soprattutto sulla lotta alle malattie ... quotidianosanita.it

Usa e Israele hanno attaccato "preventivamente" l'Iran. Ma prevenire cosa, esattamente Secondo il Pentagono e la Cia non c’era alcuna minaccia iraniana imminente: il retroscena di Caracciolo - Guarda il video del suo intervento - facebook.com facebook

Al via #BEREADY, nuova #EUPartnership per prevenire le pandemie Il partenariato ha come obiettivo rafforzare l’ecosistema europeo della #R&I nella capacità di anticipare, prevenire e rispondere rapidamente a epidemie e pandemie shorturl.at/euV x.com