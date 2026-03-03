Presidio sanitario al minimo | L’Ast si attivi per una soluzione

Gli utenti del presidio sanitario di Montemarciano dovranno affrontare disagi a causa di un drastico ridimensionamento delle attività previsto per tutto il mese di marzo. L’Ast è stata invitata a intervenire per trovare una soluzione che possa alleviare le conseguenze di questa riduzione. La situazione riguarda sia i servizi di assistenza che le prestazioni sanitarie offerte dalla struttura durante il periodo interessato.

Disagi in vista per gli utenti del presidio sanitario di Montemarciano, costretto a un drastico ridimensionamento delle attività per l’intero mese di marzo. A causa di un’acuta carenza di personale, il servizio sarà garantito esclusivamente nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle 7 alle 13, lasciando scoperta la restante parte della settimana. La crisi è scaturita dall’assenza, per motivi personali, dell’unica dipendente attualmente in servizio presso il punto prelievi, per la quale l’Ast Ancona non sarebbe riuscita a individuare una sostituzione immediata. Una situazione che evidenzia la fragilità dei servizi di prossimità nel territorio.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

