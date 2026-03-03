Dalle 9 di questa mattina, un gruppo di autisti ha bloccato l’ingresso del polo logistico Brt Bartolini di Origgio, in via del Lavoro. I camion sono rimasti fermi e il traffico di mezzi si è fermato completamente, causando l’interruzione delle operazioni nel deposito. La protesta ha coinvolto i veicoli che si trovavano all’interno e quelli in attesa di entrare.

Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. La Regione Lombardia compie un passo decisivo verso la regolamentazione e la promozione dell’Intelligenza Artificiale.. Ben 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Presidio alla Bartolini di Origgio, bloccati i camion

Leggi anche: Santa Teresa di Riva, pullman con turisti e camion bloccati vicino alla piena: passerella Agrò riaperta solo per farli passare

Santa Teresa di Riva, pullman di turisti e camion bloccati vicino alla piena: passerella Agrò riaperta solo per farli passareDisagi questa mattina a Santa Teresa di Riva, dove un pullman di turisti e diversi mezzi pesanti sono rimasti bloccati a causa della chiusura della...

Contenuti utili per approfondire Bartolini di Origgio

Argomenti discussi: Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver Brt.

Presidio alla Bartolini di Origgio, bloccati i camionUn gruppo di autisti ha bloccato, dalle 9 di questa mattina, l’accesso al polo logistico Brt Bartolini di Origgio, in via del Lavoro, paralizzando il via ... ilnotiziario.net

Rovereto, presidio sindacale alla Bartolini. Bloccati 30mila pacchiSe aspettate un pacco in questi giorni vi toccherà avere pazienza. E' partita da Rovereto l'agitazione dello Slai Cobas che coinvolge i magazzini Bartolini. In quello della Città della Quercia, 160 ... rainews.it