Premio Strega 2026 ecco i 79 titoli in gara
Sono stati annunciati i 79 titoli che partecipano all’80esima edizione del Premio Strega 2026. Tra le case editrici più rappresentate ci sono Mondadori, Einaudi e La Nave di Teseo. La selezione include una vasta gamma di generi e autori, con una particolare attenzione alle novità pubblicate negli ultimi mesi. La rosa dei titoli in gara è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.
Sono stati presentati i 79 titoli che concorrono per l’80esima edizione del Premio Strega. Tra i favoriti, ci sono libri pubblicati da Mondadori, Einaudi e La Nave di Teseo Evento tra i più attesi nel mondo dell’editoria, il Premio Strega si conquista la scena come ogni anno. Il celebre premio, ottima opportunità per le piccole e medie case editrici e per gli scrittori di farsi conoscere, vede presentati 79 libri di narrativa dalla giuria degli Amici della domenica. Inoltre, quella del 2026 è precisamente l’80esima edizione. Tra i titoli, la giuria dovrà selezionarne 12 che entreranno in finale. La lista dei libri sarà annunciata il 1°... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
