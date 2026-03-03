Premio Strega 2026 ecco i 79 titoli in gara

Sono stati annunciati i 79 titoli che partecipano all’80esima edizione del Premio Strega 2026. Tra le case editrici più rappresentate ci sono Mondadori, Einaudi e La Nave di Teseo. La selezione include una vasta gamma di generi e autori, con una particolare attenzione alle novità pubblicate negli ultimi mesi. La rosa dei titoli in gara è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.