Preghiera della sera 3 Marzo 2026 | Rendimi sempre più docile

La preghiera della sera del 3 marzo 2026 invita a chiedere a Dio di diventare sempre più docili, con l’obiettivo di ritrovare la pace interiore. Viene suggerito di affidare a Dio le proprie attività della giornata e di lasciar andare le preoccupazioni, per poter riposare nel Suo amore. La preghiera si rivolge a chi cerca conforto e serenità dopo una giornata.

“Rendimi sempre più docile”: la preghiera della sera per ritrovare la pace interiore. Affida a Dio la tua giornata e scaccia le preoccupazioni per riposare nel Suo amore. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

