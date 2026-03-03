precipitato nel crepaccio il recupero del disperso bloccato dal maltempo

Un uomo di 61 anni è morto dopo essere precipitato in un crepaccio durante un’escursione. Il suo corpo è stato recuperato, ma le operazioni sono state rallentate dal maltempo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che ricorda il disperso come un appassionato di sport e un uomo dal carattere autentico. La ricerca del corpo ha richiesto diversi tentativi, ostacolati dalle condizioni meteorologiche.

La città piange Rodolfo “Rudy” Franguelli, 61 anni, e con lui un modo autentico di vivere lo sport e la vita. Non soltanto un appassionato di montagna e di bicicletta, ma un uomo capace di trasformare le difficoltà della vita e la fatica sportiva in energia positiva. Chi lo ha conosciuto lo descrive come generoso, cordiale, sempre pronto ad aiutare gli altri. E infatti Franguelli sabato è precipitato in crepaccio sul Monte Rosa con tre compagni di scalata: due sono stati estratti vivi, lui è rimasto bloccato a 30 metri di profondità. Le speranze di trovarlo ancora in vita sono nulle. Il sorriso era la cifra di Franguelli, anche quando la vita lo aveva messo a dura prova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Precipitato nel canalone, le operazioni di soccorso viste da vicino: dalle ricerche al recupero del ferito con l'elicotteroSi sono concluse nella notte le operazioni di soccorso di un 46enne precipitato in un canalone in Via Casa delle Suore, nel territorio di Modigliana.

Svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato...

