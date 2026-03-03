Prato vince la tenacia di Mencagli | Al gruppo posso dare tanto

Il Prato ottiene una vittoria sul campo del Cannara, segnando il terzo risultato positivo nelle ultime quattro partite e il primo in trasferta sotto la guida di Dal Canto. Mencagli, uno dei protagonisti, afferma di poter contribuire molto al gruppo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con fiducia dopo questo successo.

Il Prato può finalmente godersi un momento positivo. Quello ottenuto sul campo del Cannara è stato il terzo successo nelle ultime quattro gare disputate, nonché il primo in trasferta della gestione Dal Canto (foto). Lontano dal Lungobisenzio, i biancazzurri non vincevano dalla prima uscita del 2026 in quel di Orvieto. E’ vero, la classifica ancora non sorride ai lanieri, ma la zona playoff rimane a un passo. Risaliti e compagni sono saliti al sesto posto, preceduti di appena una lunghezza dal Terranuova Traiana, mentre la quarta piazza occupata dal Siena dista tre punti. Proprio i bianconeri sono attesi il 15 marzo al Lungobisenzio, quando il campionato di Serie D ripartirà dopo la sosta in programma nel prossimo weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it

