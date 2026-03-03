A Teglio, nel territorio di Prato Valentino, un sito di volo con parapendio viene descritto come un vero capolavoro, attirando appassionati di sport aerei e turisti. La zona, conosciuta per i pizzoccheri, si distingue anche per la sua storia, l'arte e la possibilità di praticare il volo libero, che porta il turismo locale a un livello superiore.

Teglio: pizzoccheri, storia, arte e "un sito di volo che è un capolavoro". Si tratta del "Decollo Valli" di Prato Valentino, situato a 1600 metri di quota, da giovedì scorso a domenica 1° marzo "quartier generale" della quarantina di partecipanti alla trasferta organizzata dalla scuola di Parapendio Cornizzolo, con sede a Suello (Lecco). L’evento ha potuto contare sulla collaborazione con i piloti del Team Tei, con il Comune di Teglio e con due realtà di fondovalle - Azienda Agricola Londoni e Agriturismo "Il pentulin" - che hanno messo a disposizione i proprispazi per le attività didattiche, inclusi i prati e i campi eccezionalmente trasformati in zone per l’atterraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prato Valentino, col parapendio il turismo vola

Livigno, il volo in tandem col parapendio aspettando la fiaccola olimpicaLa fiaccola olimpica, dopo un passaggio ad Aprica, è arrivata a Livigno, dove circa 30 tedofori sono impegnati a percorrere l'ultimo tratto della...

Precipita col parapendio, trasportato d'urgenza a ParmaUna persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello...

Contenuti utili per approfondire Prato Valentino

Discussioni sull' argomento Prato Valentino, col parapendio il turismo vola; Scuola di parapendio a Teglio: tre giorni di volo libero sulle montagne telline; Tre giorni di scuola di volo sulle montagne di Teglio.

QUANDO TI GUARDO Valentino Prato di (V.Prato) Canzone premiata a Milano La settima nota nel 2020 Da Luca Bonaffini Autore storico del compianto Grande Cantautore Pierangelo Bertoli . Buon ascolto @inprimopiano - facebook.com facebook