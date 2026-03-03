Prato batte Viareggio È il settimo successo

Prato ha vinto contro Viareggio con il punteggio di 8 a 3, segnando il suo settimo successo stagionale. La partita si è disputata in trasferta e ha visto in campo i giocatori Rosi, Larini, Fazzini, Cozzani, Pelliccia, Pellegrini, Gonzo, Puccinelli e La Peta. La sfida è stata conclusa con questa vittoria per la squadra di Prato.

Viareggio 3 Prato 8 CGC VIAREGGIO: Rosi (Casentini), Larini, Fazzini, Cozzani, Pelliccia, Pellegrini, Gonzo, Puccinelli, La Peta. Allenatore: Vianna. HOCKEY PRATO: Vespi A. (Masala), Capuano Lorenzo, Barbani, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini. Arbitro: Mele di Salerno. Marcatori: 6'48''p.t. La Peta, 12'10'' Capuano Alberto, 16'50'' Benelli, 18'31'' Capuano Alberto, 23'32'' Facchini; 5'13's.t. Facchini, 6'47'' Capuano Alberto, 7'24'' Poli, 12'56'' Barbani (rigore), 19'25'' Capuano Alberto, 21'45'' Mugnai. Sette successi in altrettante gare, per un campionato sempre più dominato. L'Hockey Prato continua a non sbagliare e l'8-3 con cui gli uomini di coach Enrico Bernardini hanno battuto sabato scorso il CGC Viareggio in Versilia lo certifica.