Portobello e Dracula conquistano lo streaming in Italia nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana, Portobello e Dracula sono i titoli più seguiti in streaming in Italia, secondo la classifica pubblicata da JustWatch. La lista evidenzia quali film e serie TV hanno attirato maggiormente l’attenzione degli utenti durante questo periodo. La graduatoria si basa sui dati di visualizzazione raccolti nelle piattaforme di streaming italiane.

JustWatch ha pubblicato l’ultima classifica di top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana. Per i film, al vertice della classifica troviamo Dracula – L’amore perduto, che entra direttamente in vetta. Ambientato nel XV secolo, il film racconta la storia di un principe distrutto dal dolore per la perdita della moglie, che nel suo strazio arriva a ribellarsi contro Dio. La sua disperazione si trasforma in condanna: una maledizione lo rende immortale e lo tramuta in Dracula, creatura assetata di sangue e prigioniera dell’eternità. Attraversando i secoli, l’uomo diventato mostro vaga alla ricerca dell’anima gemella perduta, in un racconto gotico e passionale dove amore e dannazione si intrecciano in modo indissolubile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

