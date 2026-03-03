Porta a scuola un taser artigianale e ci gioca con un compagno | prof allerta i Carabinieri sequestrato

Un studente di una scuola nel Bolognese ha portato un taser artigianale e ha iniziato a giocarci con un compagno. Un docente ha notato il ragazzo rincorrere un altro studente con il dispositivo e ha immediatamente chiamato i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno sequestrato il taser.

Uno studente ha portato un taser artigianale all'interno di una scuola nel Bolognese. Ad accorgersi del fatto un docente che ha visto il ragazzo rincorrere un compagno con il dispositivo in mano e ha chiamato il 112. I Carabinieri hanno sequestrato il taser e informato genitori e Procura per i minorenni.