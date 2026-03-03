Ponti e impalcati | il Comune chiede 9 milioni di euro a Regione e Autorità portuale gli interventi

Il Comune di Genova ha inviato alla Regione Liguria e all’Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale una richiesta di finanziamento di 9 milioni di euro destinata ai lavori di riparazione e messa in sicurezza di ponti e impalcati. La sindaca e l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali hanno presentato ufficialmente l’elenco delle infrastrutture prioritarie identificate dagli uffici comunali.

Nove milioni solo per la prima fase, cioè verifiche e monitoraggi. Per gli interventi successivi sono stimati costi per più di 100 milioni di euro. In base alla richiesta inviata il 23 gennaio e agli esiti del tavolo tecnico in Prefettura, che sarà aggiornato il prossimo 12 marzo, in accordo con Autorità di Sistema Portuale, è stato inviato un elenco di ponti e impalcati, lungo l’asse di accesso al porto della Val Polcevera, e il relativo piano di previsione di spesa per ispezioni, monitoraggi e primi interventi. È stato calcolato un importo complessivo di 4 milioni di euro, a valere sui fondi di AdSP collegati all’intervento “Realizzazione piattaforma Shm Structural Health Monitoring”, approvato durante l’ultimo Tavolo Tecnico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

