Ponte San Giovanni la maggioranza boccia il restauro dei cippi storici con il fascio littorio Befani FdI | Scelta ideologica

La maggioranza di Ponte San Giovanni ha deciso di respingere il progetto di restauro di due cippi storici decorati con il fascio littorio. La discussione si è conclusa senza approvazioni e le decisioni sono state prese in un’assemblea comunale. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato la scelta definendola “ideologica”. La vicenda si ferma così, almeno temporaneamente, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Nonostante il parere favorevole di esperti e la disponibilità di un mecenate a finanziare i lavori, il centrosinistra respinge la proposta. Al centro della discordia i simboli del Ventennio incisi su uno dei due reperti Si chiude con un nulla di fatto, almeno per ora, la vicenda del restauro di due reperti storici di Ponte San Giovanni. La IV Commissione consiliare Cultura e il successivo Consiglio comunale (nella seduta di lunedì 2 marzo) hanno affossato l'ordine del giorno presentato dal consigliere Paolo Befani (Fratelli d’Italia) che chiedeva di inserire i manufatti nel progetto Art Bonus, lo strumento che permette a privati di finanziare il restauro di beni culturali ottenendo un credito d’imposta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ritorna la fontana del Ventennio, ma stavolta senza fascio littorioForlì, 20 febbraio 2026 – Niente più fascio littorio, questo è certo, ma una nuova fontana progettata da un artista contemporaneo presto potrebbe... Fascio littorio, nuovo caso: "No al suo recupero"Possono due antichi cippi stradali scatenare la bagarre politica? Sì a quanto pare. Altri aggiornamenti su Ponte San Giovanni Temi più discussi: Ponte San Giovanni, proseguono i lavori per la realizzazione delle ciclabili: come cambia la viabilità; A Ponte San Giovanni arrivano le piste ciclabili: come cambia la viabilità; Ponte San Giovanni, lavori per le nuove piste ciclabili: cambia la viabilità; Le Leonesse di Vergine Maria. I treni più veloci non salvano dal traffico. Il comitato di Ponte San Giovanni torna a chiedere il NodoNon basteranno i treni più veloci ad alleggerire il traffico ponteggiano. Ne è convinto il comitato Chi salverà Ponte San Giovanni. Non ci è del tutto chiaro se si tratti di insipienza o di presa per ... corrieredellumbria.it Ponte San Giovanni, lavori per le nuove piste ciclabili: cambia la viabilitàA Ponte San Giovanni sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione delle nuove piste ciclabili. Per consentire l’intervento, il Comune ha disposto con due ordinanze modifiche temporanee ... umbria24.it PONTE SAN GIOVANNI (PG) CERCASI GABBIA TRAPPOLA PER GATTI in prestito al fine portare a sterilizzare gatte randage Chi può aiutare chiami 333/1014402 #MarcucciEleonora - facebook.com facebook